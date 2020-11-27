Главный тренер "Марселя" предложил оригинально увековечить память о Марадоне

Чтобы на поле не было десятых номеров.

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш на пресс-конференции после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (0:2), в котором его команда установила антирекорд турнира, предложил оригинально увековечить память о легендарном аргентинце Диего Марадоне.

По мнению португальского специалиста, абсолютно во всех командах мира следует вывести из оборота номер 10, под которым выступал Марадона, сообщает Get French Football News.

Отметим, что в "Марселе" под "десяткой" выступает лидер команды Димитри Паэт.

Экс-игрок "Наполи", "Барселоны" и сборной Аргентины умер 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца.