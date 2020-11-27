Павелко озвучил официальную позицию Украины относительно решения УЕФА присудить сборной поражение в матче со Швейцарией. Футбол

Украинская сторона пойдет до конца.

Павелко озвучил официальную позицию Украины относительно решения УЕФА присудить сборной поражение в матче со Швейцарией
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook прокомментировал решение Апелляционного комитета УЕФА присудить техническое поражение "сине-желтым" за несыгранный матч со Швейцарией.

"Апелляционный комитет УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины в отмененном матче со Швейцарией. Да, это худший из возможных вариантов в этом деле. И это очень опасный прецедент, наносящий серьезный удар по спортивному принципу, согласно которому должны определяться результаты матчей. Но можно ли такое решение считать поражением команды Андрея Шевченко, которая до последней минуты готова была отстаивать честь Украины в 6 туре Лиги наций?", - задается вопросом Павелко.

"Определенно нет! Я очень благодарен каждому футболисту и администраторам команды, тренерскому штабу и врачам сборной за характер и готовность к этому футбольному поединку! Спасибо всем нашим болельщикам за невероятную поддержку "сине-желтых" в соцсетях! Поверьте, она очень важна! Это сложный период в жизни сборной и всего украинского футбола, но мы пройдем его с высоко поднятой головой!", - уверен функционер.

"Сознательно не комментировал тему раньше, потому что любое высказывание могло быть расценено как давление на дисциплинарные органы УЕФА со стороны члена Исполкома УЕФА. В то же время, история с отменой матча Швейцария-Украина продемонстрировала, что протокол УЕФА "Возвращение к игре" требует серьезных изменений и дополнений.

В частности, в части определения сроков, которые даются национальным ассоциациям на формирование нового состава сборной в случае перевода команды на карантин. На ближайшем заседании исполкома УЕФА, которое состоится в начале декабря, предложу коллегам утвердить в протоколе "Возвращение к игре" срок не менее 48 часов - на формирование новой сборной в случае, если команда проводит матч на выезде, и не менее 24 часов - если дома . Такие временные рамки позволили бы нам организовать и привезти новую сборную в Люцерн на матч со Швейцарией. Зато провести такую замену всего за сутки, как нам предлагали, невозможно по объективным, не зависящим от УАФ причин. Надеюсь на поддержку инициативы УАФ в Исполкоме УЕФА", - заявил президент УАФ.

"Еще раз спасибо всем болельщикам, футболистам, команде и тренерскому штабу во главе с Андреем Шевченко за несгибаемый характер! Мы не проиграли этот поединок на футбольном поле!

Крепкого здоровья всей футбольной семье Украины!

Всегда со сборной!", - подытожил Павелко.

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