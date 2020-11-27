Хэмилтон признался, что он всегда был фанатом "Феррари"

Фото: gq-magazine.co.uk Льюис Хэмилтон

Новоиспеченный 7-кратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился мнением о возможном переходе в Ferrari.

"Такого точно не будет. Трансфера в "Феррари", скорее всего, не будет", - поправил себя британец в интервью GQ.

"Я всегда думал позитивно о "Феррари". Я наблюдал за победами Михаэля Шумахера. Я всегда был фанатом "Феррари". Помню, что одной из первых машин, которые я купил, была "Феррари". Это невероятная машина и бренд. Может, не все их ценности и подходы соответствуют моим, но, думаю, каждый пилот мечтал о том, чтобы сидеть за рулем их болида", - откровенно признался Льюис.

"Никакого неуважения к ним, но я хочу работать в "Мерседесе", когда завершу карьеру, хочу помочь им стать еще лучше в плане воздействия на окружающий мир. Автомобили у нас всегда были красивыми, но индустрия может стать более разнообразной", - отметил Хэмилтон.