В Киеве сегодня стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике

Соревнования будут проводить без зрителей.

В Киеве 26 ноября стартует 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. В Украину приехали гости из 23 стран-участниц соревнований.

Чемпионат из-за коронавируса будет проходить без зрителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Соревнования планировались на май, но были перенесены в связи с пандемией.

"Сегодня Украину будут представлять 12 спортсменок - будущих звезд. Уверен, что и наши гости из 23 стран, участвующих в чемпионате, еще раз убедятся в истинной украинской гостеприимности и открытости, в том, что Украина - это территория силы и чрезвычайно доброй энергии" , - отметил Зеленский.

Чемпионат будет проходить 26-29 ноября в столичном Дворце Спорта. Участвовать в турнире планировали представительницы 39 стран. РоSSия и ряд других стран отказались от участия, в частности, Германия, Австрия, Андорра, Армения, Греция, Грузия.

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