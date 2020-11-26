Умер футболист Диего Марадона

На 61-м году жизни скончался аргентинский футболист Диего Марадона.

Об этом сообщает CNN Brazil.

Диего Марадона играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.

Марадона - чемпион мира 1986 года. Вице-чемпион мира 1990 года. Участник четырех чемпионатов мира. Чемпион мира среди молодежных команд 1979 года. Лучший игрок чемпионата мира 1986 года. Футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии, а также обладатель Кубка УЕФА в составе клуба «Наполи». Трижды лучший бомбардир Чемпионата Аргентины по футболу (1979, 1980 и 1981 годы), лучший бомбардир Чемпионата Италии по футболу (1989 год).

С октября 2008 года до июля 2010-го Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.

Напомним, 4 ноября стало известно, что

Марадона перенес операцию на мозге. Он заболел еще 30 октября, в день своего 60-летия. Через несколько дней экс-футболиста поместили в больницу, где провели исследования. Во время компьютерной томографии Марадоне диагностировали кровоизлияние в мозг и срочно направили на операцию, которая прошла успешно.