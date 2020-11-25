ФИФА объявила номинантов на звание лучшего тренера года

Представлены тренеры АПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги.

Фото: ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список кандидатов на звание лучшего тренера по итогам 2020 года.

В список вошли Марсело Бьелса ("Лидс"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Гулен Лопетеги ("Севилья") и Зинедин Зидан ("Реал").

Голосование на сайте ФИФА началось сегодня и продлится до 9 декабря. 11 декабря опубликуют тройку претендентов на награду.

Церемония награждения состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате.

В 2019-м году награду завоевал наставник "Ливерпуля" Клопп.

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