ФИФА объявила номинантов на звание лучшего тренера года

Фото: ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список кандидатов на звание лучшего тренера по итогам 2020 года.

В список вошли Марсело Бьелса ("Лидс"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Гулен Лопетеги ("Севилья") и Зинедин Зидан ("Реал").

Голосование на сайте ФИФА началось сегодня и продлится до 9 декабря. 11 декабря опубликуют тройку претендентов на награду.

Церемония награждения состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате.

В 2019-м году награду завоевал наставник "Ливерпуля" Клопп.