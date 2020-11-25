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2020-11-25
ФИФА объявила номинантов на звание лучшего тренера года
Представлены тренеры АПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги.
Фото: ФИФА
ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список кандидатов на звание лучшего тренера по итогам 2020 года.
В список вошли Марсело Бьелса ("Лидс"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Гулен Лопетеги ("Севилья") и Зинедин Зидан ("Реал").
Голосование на сайте ФИФА началось сегодня и продлится до 9 декабря. 11 декабря опубликуют тройку претендентов на награду.
Церемония награждения состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате.
В 2019-м году награду завоевал наставник "Ливерпуля" Клопп.