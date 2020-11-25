Стал известен гонорар Майка Тайсона за бой с Роем Джонсом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вскоре проведет выставочный поединок с экс-чемпионом в четырех дивизионах Роем Джонсом.

По сообщениею vringe.com за выход в ринг 54-летнему Тайсону гарантированы $10 млн. 51-летнему Джонсу причитается около $3 млн. Все это - не считая процента от продаж платных трансляций по системе PPV.

Поединок будет оцениваться пораундово, а бойцов проверят на допинг, но с определенными послаблениями.

Напомним, что бой состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе.