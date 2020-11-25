УЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ. Футбол

У Апелляционного комитета УЕФА есть три варианта.

Сегодня Апелляционный комитет УЕФА примет решение о судьбе поединка Лиги наций Швейцария - Украина, который должен был пройти 17 ноября, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Напомним, накануне матча некоторые члены украинской сборной получили положительные результаты тестов на коронавирус. После этого департамент здравоохранения кантона Люцерн перевел на карантин всю делегацию национальной команды Украины, а итоговый поединок группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина был отменен.

Отметим, что поединок должен был определить, какая сборная останется в элитном дивизионе Лиги наций, а какая опустится в Дивизион B.

Нашу сборную устраивает ничья.