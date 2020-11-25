УЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ. Футбол

У Апелляционного комитета УЕФА есть три варианта.

УЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ
Фото: A Bola

Сегодня Апелляционный комитет УЕФА примет решение о судьбе поединка Лиги наций Швейцария - Украина, который должен был пройти 17 ноября, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Напомним, накануне матча некоторые члены украинской сборной получили положительные результаты тестов на коронавирус. После этого департамент здравоохранения кантона Люцерн перевел на карантин всю делегацию национальной команды Украины, а итоговый поединок группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина был отменен.

Отметим, что поединок должен был определить, какая сборная останется в элитном дивизионе Лиги наций, а какая опустится в Дивизион B.

Нашу сборную устраивает ничья.

Согласно соответствующему кодексу, УЕФА может принять три варианта решения: перенести матч на другую дату, выявить вину одной из команд в том, что игра не состоялась, или жребием определить результат встречи - победа одной из команд или ничья.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Моуринью сам себе придумал новое прозвище. ФутболМоуринью сам себе придумал новое прозвище. Футбол
Школьница с Киевщины стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингуШкольница с Киевщины стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу
Все новые тесты на ковид у игроков сборной Украины по футболу оказались отрицательнымиВсе новые тесты на ковид у игроков сборной Украины по футболу оказались отрицательными
Полицейский из Киевской области установил мировой рекорд по пауэрлифтингуПолицейский из Киевской области установил мировой рекорд по пауэрлифтингу
Директора черниговского стадиона бросили в мусорный бакДиректора черниговского стадиона бросили в мусорный бак
Блок рекламы


Похожие новости
Месси не полетел с "Барселоной" в Киев на матч Лиги чемпионовМесси не полетел с "Барселоной" в Киев на матч Лиги чемпионов
Украина завоевала единственную медаль на чемпионате Европы по дзюдоУкраина завоевала единственную медаль на чемпионате Европы по дзюдо
В УЕФА перенесли рассмотрение дела о матче Швейцария - Украина. ФутболВ УЕФА перенесли рассмотрение дела о матче Швейцария - Украина. Футбол
"Шахтер", играя час в меньшинстве, потерял очки в матче с "Александрией""Шахтер", играя час в меньшинстве, потерял очки в матче с "Александрией"
Клуб Английской Премьер-Лиги подал в суд на АПЛКлуб Английской Премьер-Лиги подал в суд на АПЛ
Перед матчем 10-го тура УПЛ "Динамо" потеряло 15 футболистовПеред матчем 10-го тура УПЛ "Динамо" потеряло 15 футболистов
Моуринью сам себе придумал новое прозвище. ФутболМоуринью сам себе придумал новое прозвище. Футбол
Украинская Премьер-лига перенесла один матч 10-го тура из-за коронавируса. ФутболУкраинская Премьер-лига перенесла один матч 10-го тура из-за коронавируса. Футбол
Все новые тесты на ковид у игроков сборной Украины по футболу оказались отрицательнымиВсе новые тесты на ковид у игроков сборной Украины по футболу оказались отрицательными
Президент Швейцарского футбольного союза заявил о невозможности сыграть с Украиной в 2021 годуПрезидент Швейцарского футбольного союза заявил о невозможности сыграть с Украиной в 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости