Опубликован неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1

Льюис Хэмилтон и здесь чемпион.

Фото: формула-1

Портал TomorrowNewsF1 опубликовал сводную таблицу нынешних доходов пилотов Формулы-1.

Данные являются неофициальными, поскольку подробности доходов гонщиков держат в тайне. Все сведения находятся в архиве совета по признанию контрактов ФИА в Женеве.

С большим отрывом в таблице лидирует 7-кратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон - €47 млн.

Второе-третье места занимают Себастьян Феттель ("Феррари") и Даниэль Риккардо ("Рено") соответственно.

  • 1. Льюис Хэмилтон "Мерседес" - 47 млн евро
  • 2. Себастьян Феттель "Феррари" - 35
  • 3. Даниэль Риккардо "Рено" - 20
  • 4. Макс Ферстаппен "Ред Булл" -16
  • 5. Валттери Боттас "Мерседес" - 9
  • 5. Шарль Леклер "Феррари" - 9
  • 7. Кими Райкконен "Альфа Ромео" - 6
  • 8. Карлос Сайнс "Макларен" - 4,5
  • 9. Серхио Перес "Рейсинг Пойнт" - 4
  • 9. Эстебан Окон "Рено" - 4
  • 11. Александер Албон "Ред Булл" - 2
  • 11. Ромен Грожан "Хаас" - 2
  • 11. Кевин Магнуссен "Хаас" - 2
  • 14. Ландо Норрис "Макларен" - 1,5
  • 14. Лэнс Стролла "Рейсинг Пойнт" - 1,5
  • 16. Пьер Гасли "Альфа Таури" - 1
  • 17. Даниил Квят "Альфа Таури" - 0,75
  • 17. Николас Латифи "Уильямс" - 0,75
  • 17. Джордж Расселл "Уильямс" - 0,75
  • 20. Антонио Джовинацци "Альфа Ромео" - 0,5

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