Опубликован неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1

Льюис Хэмилтон и здесь чемпион.

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Портал TomorrowNewsF1 опубликовал сводную таблицу нынешних доходов пилотов Формулы-1.

Данные являются неофициальными, поскольку подробности доходов гонщиков держат в тайне. Все сведения находятся в архиве совета по признанию контрактов ФИА в Женеве.

С большим отрывом в таблице лидирует 7-кратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон - €47 млн.

Второе-третье места занимают Себастьян Феттель ("Феррари") и Даниэль Риккардо ("Рено") соответственно.