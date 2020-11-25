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2020-11-25
Опубликован неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1
Льюис Хэмилтон и здесь чемпион.
Фото: формула-1
Портал TomorrowNewsF1 опубликовал сводную таблицу нынешних доходов пилотов Формулы-1.
Данные являются неофициальными, поскольку подробности доходов гонщиков держат в тайне. Все сведения находятся в архиве совета по признанию контрактов ФИА в Женеве.
С большим отрывом в таблице лидирует 7-кратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон - €47 млн.
Второе-третье места занимают Себастьян Феттель ("Феррари") и Даниэль Риккардо ("Рено") соответственно.
- 1. Льюис Хэмилтон "Мерседес" - 47 млн евро
- 2. Себастьян Феттель "Феррари" - 35
- 3. Даниэль Риккардо "Рено" - 20
- 4. Макс Ферстаппен "Ред Булл" -16
- 5. Валттери Боттас "Мерседес" - 9
- 5. Шарль Леклер "Феррари" - 9
- 7. Кими Райкконен "Альфа Ромео" - 6
- 8. Карлос Сайнс "Макларен" - 4,5
- 9. Серхио Перес "Рейсинг Пойнт" - 4
- 9. Эстебан Окон "Рено" - 4
- 11. Александер Албон "Ред Булл" - 2
- 11. Ромен Грожан "Хаас" - 2
- 11. Кевин Магнуссен "Хаас" - 2
- 14. Ландо Норрис "Макларен" - 1,5
- 14. Лэнс Стролла "Рейсинг Пойнт" - 1,5
- 16. Пьер Гасли "Альфа Таури" - 1
- 17. Даниил Квят "Альфа Таури" - 0,75
- 17. Николас Латифи "Уильямс" - 0,75
- 17. Джордж Расселл "Уильямс" - 0,75
- 20. Антонио Джовинацци "Альфа Ромео" - 0,5