Директора черниговского стадиона бросили в мусорный бак

Александр Овчаренко получил травму головы.

В Чернигове представители ультрас бросили в мусорный бак нового директора стадиона им. Гагарина Александра Овчаренко.

Об этом сообщает "Высокий Вал".

Овчаренко разбили голову.

Фото: val.ua

"Ультрас" были обеспокоены тем, что "Десну" хотят лишить права играть на стадионе. В то же время Александр Овчаренко ранее заявил в комментарии журналистам, что компромисс будет найден.

"Есть какие-то "шероховатости" между Министерством и частным клубом. Но я вместе с юристами министерства и клуба все сделаю для того, чтобы компромисс пришел к логическому завершению и у нас было большое сотрудничество", - заявил Очаренко.

Фото: Анна Романова

Александр Овчаренко 13 лет возглавлял стадион имени Гагарина.

"По словам представителей ультрас, за время его правления стадион был доведен до ужасного состояния. После увольнения Овчаренко работал руководителем ДЮСШ "Атлет", которая также находится на территории стадиона, а теперь его снова вернули на прежнюю должность. Это вызвало возмущение фанатского сообщества, и они таким образом решили выразить свою позицию", - пишет издание.

Напомним, в июне 2018 года заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова. Молодые люди поймали чиновника с тыльной стороны мэрии - на улице Квитки-Основьяненко, когда он вышел из здания. Активисты, среди которых были представители "Национального корпуса", подкатили мусорный бак, подняли Руденко за руки и за ноги - и бросили внутрь. После того, как заместитель Кернеса выбрался наружу, ему дали спокойно уйти.

Бросание неугодных чиновников в мусорные баки было популярным в Украине в 2014-2015 годах и даже получило название «мусорной люстрации".

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