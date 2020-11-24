Месси не полетел с "Барселоной" в Киев на матч Лиги чемпионов

Компанию ему составил и Фрэнки Де Йонг.

Месси не полетел с "Барселоной" в Киев на матч Лиги чемпионов
Рональд Куман
Фото: dynamo.kiev.ua

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман решил не брать с командой в Киев на матч Лиги чемпионов против "Динамо" своего капитана Лионеля Месси.

Также остался в Каталонии хавбек Фрэнки Де Йонг. Наставник "Барсы" решил дать им отдохнуть.

Добавим, что "Барселона" перед этим поединком потеряла из-за травмы трех ведущих игроков - Жерара Пике, Серхи Роберто и Усмана Дембеле.

"В первом матче с "Динамо" была сложная игра. Если мы не в лучшей форме, то соперник может доставить нам немало проблем.

Мы решили не брать в Киев Месси и Де Йонга и дать им отдохнуть. У нас хорошая ситуация в Лиге чемпионов, поэтому они могут отдохнуть. Они и так сыграли много матчей", - цитирует Кумана Marca.

"Действительно, это хороший момент, чтобы дать Месси и де Йонгу отдых. ФИФА нужно задуматься о расписании матчей, потому что играть в таком ритме - это безумие.

Что касается Пике, то это очень серьезная потеря для нас. Жерар - опытный центральный защитник, отдавший "Барселоне" много лет. Мы потеряли важного игрока. Печальная ситуация в первую очередь для него, но и для всех нас", - отметил голландский специалист.

"Мы недовольны последними результатами, но это не умаляет наших амбиций. Завтра у нас другая игра, и мы должны выйти из группы. В целом нам необходимо улучшить игру в обороне, а также мы должны стремиться к большей эффективности в атаке", - добавил наставник "Барсы".

Напомним, матч "Динамо" - "Барселона" пройдет без зрителей завтра на НСК "Олимпийский". Начало поединка в 22:00.

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