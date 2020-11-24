"Динамо" и "Шахтер" вошли в рейтинг самых дорогих команд вне топ-5 лиг
Оба украинских гранда оценены более чем в 100 млн евро.
Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг топ-30 самых дорогих команд, которые не входят в топ-5 лучших мировых чемпионатов.
В списке нашлось место и для двух украинских грандов.
При этом "Шахтер" занял 11 место - чемпионов Украины оценивают в 135 млн евро, а вице-чемпион киевское "Динамо" расположилось сразу за топ-20 с активом 100,5 млн евро.
Лидером рейтинга оказалась "Бенфика", которая оценивается в 302,7 млн евро. Также в топ-3 вошли "Аякс" (291,5) и "Порту" (255).
Отметим, что в топ-10 попал клуб, представляющий Чемпионшип (второй по значению и силе дивизион Англии) - "Борнмут".
Добавим, что совокупная стоимость всех клубов УПЛ равна 340,7 млн евро.
Рейтинг самых дорогих команд вне топ-5 лиг:
- Бенфика - 303,7 млн евро
- Аякс - 291,5
- Порту - 255
- Зенит - 180,3
- ПСВ - 163,6
- Спортинг - 149,4
- Брюгге - 144,2
- Зальцбург - 144
- ЦСКА - 138,2
- Борнмут - 137,7
11. Шахтер - 135
21. Динамо - 100,5