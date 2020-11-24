"Динамо" и "Шахтер" вошли в рейтинг самых дорогих команд вне топ-5 лиг

Оба украинских гранда оценены более чем в 100 млн евро.

"Динамо" и "Шахтер" вошли в рейтинг самых дорогих команд вне топ-5 лиг
Фото: Twitter

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг топ-30 самых дорогих команд, которые не входят в топ-5 лучших мировых чемпионатов.

В списке нашлось место и для двух украинских грандов.

При этом "Шахтер" занял 11 место - чемпионов Украины оценивают в 135 млн евро, а вице-чемпион киевское "Динамо" расположилось сразу за топ-20 с активом 100,5 млн евро.

Лидером рейтинга оказалась "Бенфика", которая оценивается в 302,7 млн евро. Также в топ-3 вошли "Аякс" (291,5) и "Порту" (255).

Отметим, что в топ-10 попал клуб, представляющий Чемпионшип (второй по значению и силе дивизион Англии) - "Борнмут".

Добавим, что совокупная стоимость всех клубов УПЛ равна 340,7 млн евро.

Рейтинг самых дорогих команд вне топ-5 лиг:

  1. Бенфика - 303,7 млн евро
  2. Аякс - 291,5
  3. Порту - 255
  4. Зенит - 180,3
  5. ПСВ - 163,6
  6. Спортинг - 149,4
  7. Брюгге - 144,2
  8. Зальцбург - 144
  9. ЦСКА - 138,2
  10. Борнмут - 137,7

11. Шахтер - 135

21. Динамо - 100,5

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