"Динамо" и "Шахтер" вошли в рейтинг самых дорогих команд вне топ-5 лиг

Оба украинских гранда оценены более чем в 100 млн евро.

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг топ-30 самых дорогих команд, которые не входят в топ-5 лучших мировых чемпионатов.

В списке нашлось место и для двух украинских грандов.

При этом "Шахтер" занял 11 место - чемпионов Украины оценивают в 135 млн евро, а вице-чемпион киевское "Динамо" расположилось сразу за топ-20 с активом 100,5 млн евро.

Лидером рейтинга оказалась "Бенфика", которая оценивается в 302,7 млн евро. Также в топ-3 вошли "Аякс" (291,5) и "Порту" (255).

Отметим, что в топ-10 попал клуб, представляющий Чемпионшип (второй по значению и силе дивизион Англии) - "Борнмут".

Добавим, что совокупная стоимость всех клубов УПЛ равна 340,7 млн евро.

Рейтинг самых дорогих команд вне топ-5 лиг:

Бенфика - 303,7 млн евро Аякс - 291,5 Порту - 255 Зенит - 180,3 ПСВ - 163,6 Спортинг - 149,4 Брюгге - 144,2 Зальцбург - 144 ЦСКА - 138,2 Борнмут - 137,7

11. Шахтер - 135

21. Динамо - 100,5