Украина завоевала единственную медаль на чемпионате Европы по дзюдо

Елизавета Калинина позволила нашей сборной уехать из Чехии не с пустыми руками.

Фото: Facebook Федерации дзюдо Елизавета Калинина

В последний день чемпионата Европы по дзюдо в Праге Елизавета Калинина в категории свыше 78 кг выиграла бронзовую медаль.

В полуфинале 25-летняя украинка уступила бывшей соотечественнице Ирине Киндзерской, которая выступает под флагом Азербайджана .

Бронзовая медаль стала для Елизаветы уже второй на континентальных соревнованиях. Два года назад медаль аналогичной стоимости Калинина завоевала на чемпионате Европы-2018 в Тель-Авиве.

Отметим, что медаль Калининой стала для сборной Украины первой и единственной на чемпионате Европы в Чехии. Напомним, что лидер нашей команды Дарья Билодид пропустила турнир из-за болезни.