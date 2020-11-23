Мотогонщик, который упал, чудом не попал под колеса соперников во время квалификации Moto2

Во время квалификации этапа серии Moto2 в Портимане произошел опасный инцидент, сообщает championat.com.

Испанский гонщик Арон Кане не справился с управлением и упал с мотоцикла перед восьмым поворотом. После падения пилот остался на дорожном полотне.

Позади Кане ехали пять гонщиков, которые чудом умудрились в него не врезаться.

Учитывая тот факт, что пилоты спускались с холма, из-за которого невозможно было увидеть гонщика, который упал, остается только восхититься скоростью реакции мотогонщиков второй по значимости серии MotoGP.