Романчук установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем

Очередное достижение Михаила.

Романчук установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем
Михайло Романчук
Фото: НОК Украины

Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде, сообщает sportarena.com. Украинец показал результат - 7: 25,73.

Романчук более, чем на три секунды превзошел предыдущий рекорд француза Янника Аньель (7: 29,17), который держался 8 лет. Мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хэкетт (7: 23,42).

Михаил показал рекордное время в рамках International Swimming League. Украинец выступает за итальянскую команду Aqua Centurions.

Романчук - двукратный чемпион Европы в Глазго, а также серебряный призер чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу.

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