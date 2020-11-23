Романчук установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем

Украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде, сообщает sportarena.com. Украинец показал результат - 7: 25,73.

Романчук более, чем на три секунды превзошел предыдущий рекорд француза Янника Аньель (7: 29,17), который держался 8 лет. Мировой рекорд принадлежит австралийцу Гранту Хэкетт (7: 23,42).

Михаил показал рекордное время в рамках International Swimming League. Украинец выступает за итальянскую команду Aqua Centurions.

Романчук - двукратный чемпион Европы в Глазго, а также серебряный призер чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу.