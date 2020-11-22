В УЕФА перенесли рассмотрение дела о матче Швейцария - Украина. Футбол

УЕФА планировал вынести вердикт в понедельник, 23 ноября.

В УЕФА перенесли рассмотрение дела о матче Швейцария - Украина
Фото: uefa.com

Рассмотрение дела по матчу заключительного тура группового этапа Лиги наций между Швейцарией и Украиной, отмененного решением врача швейцарского кантона Люцерн, перенесли, сообщает xsport.ua.

На днях Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала информацию о том, что УЕФА может вынести свой вердикт по этому делу уже в понедельник, 23 ноября, когда должно было состояться заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА.

Однако, по обновленным данным, в понедельник не состоится рассмотрение данного вопроса. 23 ноября - крайний срок, к которому обе стороны (прежде всего Украина) должны передать в штаб-квартиру УЕФА все необходимые документы. И только после этого УЕФА рассмотрит дело.

Причем рассмотрение пройдет по ускоренной процедуре (решение сразу примет Апелляционный Комитет УЕФА, и оно не подлежит обжалованию). Окончательное решение примут ближе к концу ноября.

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