В УЕФА перенесли рассмотрение дела о матче Швейцария - Украина. Футбол

Рассмотрение дела по матчу заключительного тура группового этапа Лиги наций между Швейцарией и Украиной, отмененного решением врача швейцарского кантона Люцерн, перенесли, сообщает xsport.ua.

На днях Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала информацию о том, что УЕФА может вынести свой вердикт по этому делу уже в понедельник, 23 ноября, когда должно было состояться заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА .

Однако, по обновленным данным, в понедельник не состоится рассмотрение данного вопроса. 23 ноября - крайний срок, к которому обе стороны (прежде всего Украина) должны передать в штаб-квартиру УЕФА все необходимые документы. И только после этого УЕФА рассмотрит дело.