"Шахтер", играя час в меньшинстве, потерял очки в матче с "Александрией"

В матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал "Александрию".

Матч завершился вничью - 1: 1.

На исход поединка, несомненно, повлиял эпизод, который произошел на 31-й минуте. Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес в борьбе за мяч в центре поля бессмысленно прыгнул двумя прямыми ногами в ногу Евгения Банада, за что сначала получил предупреждение от арбитра Екатерины Монзуль. Однако после подсказки VAR рефери ужесточила наказание Мораесу.

Несмотря на игру в меньшинстве, хозяева в дебюте второго тайма вышли вперед после точного удара головой Додо - 1: 0.

Но удержать победный для себя результат "горняки" не смогли. Вскоре все тот же Банада его сравнял - 1: 1.

С учетом победы "Динамо" над "Ингулом" (2: 0) отрыв киевлян от "Шахтера" в турнирной таблице увеличился до 3-х очков. "