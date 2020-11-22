"Шахтер", играя час в меньшинстве, потерял очки в матче с "Александрией"
"Динамо" снова идет в отрыв.
В матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал "Александрию".
Матч завершился вничью - 1: 1.
На исход поединка, несомненно, повлиял эпизод, который произошел на 31-й минуте. Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес в борьбе за мяч в центре поля бессмысленно прыгнул двумя прямыми ногами в ногу Евгения Банада, за что сначала получил предупреждение от арбитра Екатерины Монзуль. Однако после подсказки VAR рефери ужесточила наказание Мораесу.
Несмотря на игру в меньшинстве, хозяева в дебюте второго тайма вышли вперед после точного удара головой Додо - 1: 0.
Но удержать победный для себя результат "горняки" не смогли. Вскоре все тот же Банада его сравнял - 1: 1.
С учетом победы "Динамо" над "Ингулом" (2: 0) отрыв киевлян от "Шахтера" в турнирной таблице увеличился до 3-х очков. "