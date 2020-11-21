Клуб Английской Премьер-Лиги подал в суд на АПЛ

"Ньюкасл" официально объявил, что подал судебный иск к Английской Премьер-Лиге по поводу сорвавшейся сделки, которая позволила бы Майку Эшли продать клуб, сообщает fapl.ru.

Напомним, ранее в этом году Эшли согласился продать "Ньюкасл" суверенному фонду Саудовской Аравии за 300 млн фунтов.

Однако стандартная проверка чистоты и надежности капитала потенциального покупателя настолько затянулась, что саудовцы потеряли терпение и в конце июля отозвали свое предложение.

Саботаж со стороны АПЛ, из-за которого сделка сорвалась, привел Эшли в ярость, и вот сегодня "сороки" подтвердили, что клуб уже судится с руководством Лиги.

Интересы "Ньюкасла" в этом процессе представляет известная юридическая фирма Bird&Bird. Однако сроки рассмотрения дела неизвестны.

Также клуб с "Сент-Джеймс Парк" обвинил АПЛ в утечке информации. В прошлом месяце объединение болельщиков "Ньюкасла" пригрозило Лиге судебным преследованием за нарушение британского закона о конкуренции, в ответ на что АПЛ сообщила, что "сороки" и так уже обратились в суд, хотя на тот момент ни Премьер-лига, ни "Ньюкасл" не имели права нарушать условия конфиденциальности.