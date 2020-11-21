Перед матчем 10-го тура УПЛ "Динамо" потеряло 15 футболистов

Уже сегодня матчем "Рух" - "Мариуполь" стартует 10-й тур Украинской Премьер-лиги.

Основные матчи будут сыграны завтра. В частности, лидер чемпионата "Динамо" сыграет на выезде против "Ингульца".

Накануне этого поединка киевский клуб лишился 15-ти игроков.

К травмированным Никите Бурде, Александру Тымчику, Владимиру Костевичу добавились Назарий Русин (операция на ключице) и Томаш Кендзера (травма голеностопа в матче сборной Польши), сообщает официальный сайт "Динамо".

Вследствие положительных тестов, а также необходимого восстановительного периода после перенесенного коронавируса для тех, чьи тесты показали отрицательный результат, не могут играть Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Жерсон Родригес, Александр Сирота, Миккель Дуэлунд, Денис Попов, Руслан Нещерет, Богдан Леднев, Артем Шабанов и Александр Андриевский.