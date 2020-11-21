Новостей.COM ⇒
2020-11-21
Моуринью сам себе придумал новое прозвище. Футбол
Ваше величество "Опытность".
Жозе Моуріньо
Фото: Sky Sports
Главный тренер "Тоттенхэма "Жозе Моуриньо еще со времен работы с "Челси" носит прозвище the Special One - "Особенный", однако теперь португальский специалист придумал себе новое прозвище.
"Я - "Опытный" (The Experienced One). Я очень опытный. Сейчас все, что со мной происходит в футбольном плане - это дежавю. Это уже случалось со мной раньше, я это проходил", - цитирует Жозе ESPN.
"Есть такие профессии, где необходима техническая форма. Например, футболисты. Объективно, у 40-летнего игрока нет такого потенциала, как у 20 или 30-летнего. Ну, только если вы Златан Ибрагимович.
А в профессии тренера необходимо только одно - это мозг. Ваш накопленный опыт и знания делают вас лучше", - отметил Моуриньо.