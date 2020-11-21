Моуринью сам себе придумал новое прозвище. Футбол

Ваше величество "Опытность".

Моуринью сам себе придумал новое прозвище
Жозе Моуріньо
Фото: Sky Sports

Главный тренер "Тоттенхэма "Жозе Моуриньо еще со времен работы с "Челси" носит прозвище the Special One - "Особенный", однако теперь португальский специалист придумал себе новое прозвище.

"Я - "Опытный" (The Experienced One). Я очень опытный. Сейчас все, что со мной происходит в футбольном плане - это дежавю. Это уже случалось со мной раньше, я это проходил", - цитирует Жозе ESPN.

"Есть такие профессии, где необходима техническая форма. Например, футболисты. Объективно, у 40-летнего игрока нет такого потенциала, как у 20 или 30-летнего. Ну, только если вы Златан Ибрагимович.

А в профессии тренера необходимо только одно - это мозг. Ваш накопленный опыт и знания делают вас лучше", - отметил Моуриньо.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Школьница с Киевщины стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингуШкольница с Киевщины стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу
В Лиге наций забили гол во время розыгрыша мяча с центра поляВ Лиге наций забили гол во время розыгрыша мяча с центра поля
Пресс-секретарь сборной Украины раскритиковал эвакуацию игроков "Динамо" из Германии, организованную клубом. ФутболПресс-секретарь сборной Украины раскритиковал эвакуацию игроков "Динамо" из Германии, организованную клубом. Футбол
Все новые тесты на ковид у игроков сборной Украины по футболу оказались отрицательнымиВсе новые тесты на ковид у игроков сборной Украины по футболу оказались отрицательными
Полицейский из Киевской области установил мировой рекорд по пауэрлифтингуПолицейский из Киевской области установил мировой рекорд по пауэрлифтингу
Блок рекламы


Похожие новости
Перед матчем 10-го тура УПЛ "Динамо" потеряло 15 футболистовПеред матчем 10-го тура УПЛ "Динамо" потеряло 15 футболистов
Украинская Премьер-лига перенесла один матч 10-го тура из-за коронавируса. ФутболУкраинская Премьер-лига перенесла один матч 10-го тура из-за коронавируса. Футбол
Все новые тесты на ковид у игроков сборной Украины по футболу оказались отрицательнымиВсе новые тесты на ковид у игроков сборной Украины по футболу оказались отрицательными
Президент Швейцарского футбольного союза заявил о невозможности сыграть с Украиной в 2021 годуПрезидент Швейцарского футбольного союза заявил о невозможности сыграть с Украиной в 2021 году
Сборная Украины вылетела чартерным рейсом из Цюриха в Киев. ФутболСборная Украины вылетела чартерным рейсом из Цюриха в Киев. Футбол
Плохие новости для сборной Украины: УЕФА присудил поражение сборной Норвегии из-за отмены матча с Румынией. ФутболПлохие новости для сборной Украины: УЕФА присудил поражение сборной Норвегии из-за отмены матча с Румынией. Футбол
Заседание УЕФА относительно матча со Швейцарией может не состояться в этом месяце, - пресс-атташе сборной Украины. ФутболЗаседание УЕФА относительно матча со Швейцарией может не состояться в этом месяце, - пресс-атташе сборной Украины. Футбол
Власти Швейцарии отправили всю сборную Украины по футболу на карантин, матч Лиги Наций отмененВласти Швейцарии отправили всю сборную Украины по футболу на карантин, матч Лиги Наций отменен
Официально: матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен. ФутболОфициально: матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен. Футбол
Экс-игрок "МанЮнайтед" и "МанСити" установил антирекорд чемпионата Аргентины, получив горчичник уже на 3-й секунде матча. ФутболЭкс-игрок "МанЮнайтед" и "МанСити" установил антирекорд чемпионата Аргентины, получив горчичник уже на 3-й секунде матча. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости