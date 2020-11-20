Экс-форвард "Шахтера" стал лучшим бомбардиром в истории сборной Боливии

Марсело Морено отличился уже 21 забитым мячом за La Verde.

Экс-форвард "Шахтера" стал лучшим бомбардиром в истории сборной Боливии
Марсело Морено
Фото: Twitter

Бывший нападающий "Шахтера" Марсело Морено, который в данный момент защищает цвета бразильского "Крузейро", вышел в лидеры бомбардирской летописи национальной сборной Боливии, сообщает AS.

В последних двух поединках сборной Боливии, сыгранных в ноябре в рамках отборочного цикла на ЧМ-2022, "зеленые" забили 4 гола (Боливия - Эквадор 2:3 и Парагвай - Боливия 2:2), из которых половина приходится на 33-летнего Морено.

Всего на счету Морено уже 21 забитый мяч в 73 поединках за национальную команду. Прежнее достижение принадлежало Хоакину Ботеро, который завершил карьеру в 2014 году.

Морено свой дебютный матч за сборную Боливии провел в сентябре 2007 года.

Напомним, за "Шахтер" Морено выступал с 2008 по 2012 годы.

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