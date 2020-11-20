Полицейский из Киевской области установил мировой рекорд по пауэрлифтингу. Мировой рекорд относится к возрастной категории 40-49 лет.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Заместитель начальника изолятора временного содержания № 1 Николай Янушев неоднократно становился победителем соревнований по пауэрлифтингу. Недавно копилка его достижений пополнилась новой наградой. 14-15 ноября в Киеве состоялся чемпионат Европы по пауэрлифтингу, где соревновались 112 участников. Этот вид спорта является силовым и предусматривает поднятие спортсменом максимально большого веса.

Старший лейтенант полиции соревновался в упражнении “становая тяга” в весовой категории до 75 кг и занял первое место, преодолев штангу весом в 240 кг”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это является мировым рекордом в возрастной категории 40-49 лет, к которой относится спортсмен.

В общем зачете соревнований Николай Янушев получил второе место среди всех участников.

Фото: областная полиция