Украинская Премьер-лига перенесла один матч 10-го тура из-за коронавируса. Футбол

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте сообщила, что матч 10-го тура "Олимпик" - "Заря" не состоится из-за вспышки коронавируса в донецкой команде - положительные тесты сдали многие футболисты, а также персонал команды. Кроме того, в составе "Олимпика" не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы сыграть в этой встрече.

Больные игроки и сотрудники клуба находятся на самоизоляции.

Матч должен был состояться 21 ноября.

УПЛ проведет дополнительное совещание, на котором примет решение о новой дате и времени проведения поединка чемпионата Украины.