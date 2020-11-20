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2020-11-20
Украинская Премьер-лига перенесла один матч 10-го тура из-за коронавируса. Футбол
Матч "Олимпик" - "Заря" не состоится.
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте сообщила, что матч 10-го тура "Олимпик" - "Заря" не состоится из-за вспышки коронавируса в донецкой команде - положительные тесты сдали многие футболисты, а также персонал команды. Кроме того, в составе "Олимпика" не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы сыграть в этой встрече.
Больные игроки и сотрудники клуба находятся на самоизоляции.
Матч должен был состояться 21 ноября.
УПЛ проведет дополнительное совещание, на котором примет решение о новой дате и времени проведения поединка чемпионата Украины.