Все новые тесты на ковид у игроков сборной Украины по футболу оказались отрицательными

Матч со сборной Швейцарии отменен из-за коронавируса в украинской команде.

Все новые тесты на ковид у игроков сборной Украины по футболу оказались отрицательными
Фото: Фото Євгена Кравса / УАФ

Новые тесты на коронавирус, которые игроки сборной Украины по футболу сдали в Украине, оказались отрицательными.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Отмечается, что сразу по прибытии в аэропорт "Борисполь" 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.

После обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, которые в Швейцарии получили положительные тесты.

Напомним, что матч Лиги наций Швейцария - Украина был отменен в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-за положительных тестов у трех игроков украинской команды.

При этом в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13-х игроков каждой команды, учитывая вратаря.

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