Президент Швейцарского футбольного союза заявил о невозможности сыграть с Украиной в 2021 году

Президент Швейцарского футбольного союза (АSF) Доминик Блан прокомментировал будущее матча Швейцария – Украина в Лиге наций.

По его словам, календарь швейцарской сборной на 2021 год слишком плотный, чтобы включить в него еще один поединок.

"Дисциплинарный комитет УЕФА должен принять решение. Нужно решить, все ли было сделано украинской стороной, чтобы не оказаться в такой ситуации. Не мне об этом судить. Если не будет виновных, то может быть проведена жеребьевка, где у нас будет только один шанс из трех. Не мы решаем, опять-таки", - цитирует Блана Tdg.ch.

"Мы хотели сыграть матч, чтобы по-настоящему выявить победителя. Но, к сожалению, это невозможно. На 2021 год наш календарь полностью занят, будут игры отбора на чемпионат мира 2022, потом матчи Евро-2020. Все международные окна уже распланированы", - отметил функционер.

"Мы не обсуждаем решения врачей. Наши принципы просты: перевешивает прежде всего медицинский авторитет, а потом спортивный авторитет. Мы придерживаемся этого", - подытожил президент АSF.