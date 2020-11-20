Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций.

В четырех матчах Холанд забил шесть мячей, что является лучшим показателем среди участников Лиги наций.

На мяч от норвежца отстали израильтянин Эран Захави и бельгиец Ромелу Лукаку. На третьем месте с четырьмя голами расположились албанец Сокол Цикалеши и датчанин Кристиан Эриксен.

Лучшим ассистентом стал полузащитник "Астаны" и сборной Армении Тигран Барсегян, на счету которого четыре голевые передачи.

Добавим, что лучший "стрелок" турнира не помог сборной Норвегии выйти в элитный дивизион. Для этого в последнем туре "викингам" необходимо было победить на выезде сборную Австрии, но матч завершился ничьей - 1:1, поэтому в дивизион А следующего розыгрыша отправляются австрийцы.

Отметим, что в матче в Вене Холанд не участвовал.