Определились два заключительных участника "Финала четырех" Лиги наций

Состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги наций.

В высшем дивизионе А сборные Франции и Испании были в ожидании своих соперников по "Финалу четырех".

В группе 2 это право в очном противостоянии оспаривали команды Бельгии и Дании. Перед поединком в бельгийском Левене хозяева опережали гостей в турнирной таблице на 2 очка и им было достаточно сыграть вничью, но подопечные Роберто Мартинеса, которые сейчас возглавляют мировой рейтинг сборных, план перевыполнили, добившись комфортной победы - 4:2.

В группе 1 за право выйти в плей-офф борьбу вели сборные Италии и Нидерландов. При этом у подопечных Роберто Манчини шансов было больше - они опережали Oranje на 1 очко и играли на выезде с немотивированной сборной Боснии и Герцеговины, замыкающей квартет.

Забив по голу в каждом из таймов (2:0), Squadra Azzurra составила компанию французам, испанцам и бельгийцам по финальной стадии турнира.