Школьница с Киевщины стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

Школьница с Киевщины стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

Ученица 11 класса Песковской  гуманитарной гимназии на Киевщине Анастасия Рудниченко стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу. Она завоевала “золото” на European Championship GPA / IPO.

Об этом KV стало известно из сообщения  в Facebook преподавателя гимназии Натальи Поплавской.

В сообщении сказано, что 14 ноября Анастасия Рудниченко стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу в весовой категории 67,5 кг. Она подняла вес в 77,5 кг, что позволило ей завоевать “золото” на чемпионате

Согласно информации федерации  по пауэрлифтингу в прошлом году школьница взяла первое место на Чемпионате Украины по пауэрлифтингу.

"Золото" Европы спортсменка завоевала накануне своего 16-летия.

Напомним, Национальный реестр рекордов 11 ноября зарегистрировал рекорд самого пожилого скалолаза в Украине, 80-летнего Юрия Василенко (на фото в центре), который прошел в Киеве один из самых опасных и сложных маршрутов международной категории 6b+. 

Фото: Натальи Поплавской

Школьница с Киевщины стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

Оксана Олейникова, КиевВласть

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