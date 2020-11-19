Школьница с Киевщины стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

Ученица 11 класса Песковской гуманитарной гимназии на Киевщине Анастасия Рудниченко стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу. Она завоевала “золото” на European Championship GPA / IPO.

Об этом KV стало известно из сообщения в Facebook преподавателя гимназии Натальи Поплавской.

В сообщении сказано, что 14 ноября Анастасия Рудниченко стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу в весовой категории 67,5 кг. Она подняла вес в 77,5 кг, что позволило ей завоевать “золото” на чемпионате

Согласно информации федерации по пауэрлифтингу в прошлом году школьница взяла первое место на Чемпионате Украины по пауэрлифтингу.

"Золото" Европы спортсменка завоевала накануне своего 16-летия.

Напомним, Национальный реестр рекордов 11 ноября зарегистрировал рекорд самого пожилого скалолаза в Украине, 80-летнего Юрия Василенко (на фото в центре), который прошел в Киеве один из самых опасных и сложных маршрутов международной категории 6b+.

Фото: Натальи Поплавской