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2020-11-19
Матч Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" пройдет без зрителей
Поединок на НСК "Олимпийский" состоится 24 ноября.
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт динамовцев.
В Киеве действуют ограничения на проведение массовых мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Согласно медицинскому протоколу и решению Министерства здравоохранения Украины болельщиков не допустят на этот матч.
Команда Мирчи Луческу примет "Барселону" 24 ноября на НСК "Олимпийский".
Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал "Динамо" на 19 тыс. евро за несоблюдение противоэпидемических мер в домашнем матче стартового тура ЛЧ против "Ювентуса" (0:2).