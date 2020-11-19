Матч Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" пройдет без зрителей

Поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт динамовцев.

В Киеве действуют ограничения на проведение массовых мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Согласно медицинскому протоколу и решению Министерства здравоохранения Украины болельщиков не допустят на этот матч.

Команда Мирчи Луческу примет "Барселону" 24 ноября на НСК "Олимпийский".