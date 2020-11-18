Сборную РоSSии по бобслею отстранили от участия в этапе Кубка мира в Латвии

Сборная РоSSии по бобслею отстранена от участия в первом этапе Кубка мира, который пройдет с 21 по 22 ноября в Сигулде (Латвия). Директор трассы Дайнис Дукурс сказал, что причиной неучастия роSSийской команды стало заражение трех спортсменов коронавирусом.

"У трех роSSийских бобслеистов в результате тестирования был выявлен коронавирус, фамилии их я не знаю. Повторное тестирование подтвердило результаты первого. Есть правила Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по COVID-19, и поэтому роSSийскую команду отстранили от участия в этапе Кубка мира в Сигулде. Теперь бобслеисты, проживающие в Сигулде в одном месте, должны здесь отсидеть несколько дней на карантине", - цитирует Дукурса championat.com.

"РоSSияне нам сказали, что прилетели в Латвию чартером в очень большом самолёте, где каждый пассажир сидел по отдельности. Но затем в интернете появился видеоролик с общим танцем в салоне самолёта, где никто не соблюдал никаких карантинных правил. Это доказывает, что представители РоSSии не были до конца честны, отвечая на наши вопросы.

Здесь нет никакой политики. Повторюсь, сборную РоSSии отстранили, руководствуясь правилами IBSF", - особо подчеркнул директор трассы.