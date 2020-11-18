Сенат США принял "закон Родченкова", позволяющий судить иностранных спортсменов за применение допинга

WADA обоснованные опасения по поводу закона.

Сенат США принял "закон Родченкова", позволяющий судить иностранных спортсменов за применение допинга
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США принял законопроект, позволяющий американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых принимают участие американские спортсмены, сообщило антидопинговое агентство США (USADA).

Законопроект назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Законопроект является примером экстерриториального применения американской юстиции, поскольку затрагивает всех, кто каким-либо образом связан с допингом, независимо от того, находятся ли они в юрисдикции США.

WADA ранее выражало обеспокоенность тем, что законопроект может помешать мировым усилиям в борьбе с допингом.

"У WADA, а также ряда правительств и спортивных организаций есть обоснованные опасения по поводу закона. В частности, он может поставить под угрозу наличие единого свода правил для спортсменов со всего мира", - цитирует пресс-службу WADA Reuters. - Такое согласование правил лежит в основе мировой антидопинговой программы».

Кроме того, этот законопроект не включает большие области американского спорта, такие как профессиональные лиги и студенческий спорт.

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