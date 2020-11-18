Заседание УЕФА относительно матча со Швейцарией может не состояться в этом месяце, - пресс-атташе сборной Украины. Футбол

Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский подробно рассказал об отмене матча Лиги наций против Швейцарии.

"Окончательно ясно, что матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не состоится ни сегодня, ни завтра. Дальнейшую судьбу встречи решать дисциплинарному комитету УЕФА .

Согласно с соответствующим кодексом, он может принять три варианта решения: перенести матч на другую дату, выявить вину одной из команд, что игра не состоялась, или жребием определить результат встречи - победа одной из команд или ничья", - цитирует Гливинского sportarena.com.

"Когда именно состоится заседание дисциплинарного комитета УЕФА - сказать трудно, но это точно не будет оперативно. Возможно, в этом месяце, возможно, в следующем, а может, позже.

Сборная Украины выполняла все предписания, требования протокола УЕФА "Возвращение к игре" - регулярные ПЦР-тесты, постоянное ношение защитных масок (снимали только в своих гостиничных комнатах и перед тарелкой в ресторане), социальная дистанция, постоянная дезинфекция рук и отсутствие контактов с окружающим миром", - отметил глава пресс-службы.

"Если и были тренеры или игроки где-то без масок, то только в раздевалке, на тренировке или во время игры - как известно, именно это и разрешено протоколом. Поэтому оснований видеть хоть какую-то вину сборной Украины в том, что произошло распространение коронавируса в команде, просто нет.

Здесь дело в самой инфекции, которую не всегда остановишь перечисленными мерами безопасности, она развивается постепенно и передается от одного другому одновременно. Очевидно, что инфекция могла попасть в коллектив извне, но где и когда это произошло, теперь сказать сложно: первые положительные тесты были зафиксированы в Германии 13 ноября, однако заражение могло произойти и раньше", - подчеркнул Гливинский.

"Несмотря на то, что до начала сбора и во время него Украина потеряла 14 игроков из-за положительных ПЦР-тестов (не принимаются в расчет Кривцов и Мораес, которых УЕФА допускал к матчу, учитывая желтый статус игроков, которые переболели), украинцы готовы были сыграть сегодня в Швейцарии. И это несмотря на то, что уже потеряли из-за коронавируса фактически одну команду, если принимать во внимание минимальный допустимый состав на игру во время пандемии - 13 футболистов.

Сборная Украины завтра возвращается в Киев чартерным рейсом из Цюриха. Санитарный врач Люцерна дал на это добро, поскольку это нерегулярный рейс, предназначенный только для украинской делегации", - заявил пресс-атташе сборной Украины.

Матч Швейцария - Украина отменили из-за положительных тестов на COVID-19 у Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса. Против проведения игры выступили власти кантона Люцерн.