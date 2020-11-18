Врач кантона Люцерн объяснил, почему запретил матч сборных Швейцарии и Украины

Главный санитарный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл объяснил предысторию трудного решения об отмене матча 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины.

"У команды Украины было пять новых положительных случаев перед игрой в Германии. Пострадавших сразу поместили в изоляцию. По приезде в Швейцарию вся делегация снова прошла тесты. Результат сегодня утром показал, что еще один новый человек дал положительный результат, плюс три старых случая . Тест может показать положительный результат, даже если болезнь прошла, и человек больше не считается заразным ", - заявил Харстолл в интервью Blick.

"Девять случаев за четыре дня - это неконтролируемая ситуация. Мы исходим из того, чтобы концепция защиты УЕФА была соблюдена. Но я не могу это проверить. И, несмотря на текущие результаты тестов, вполне возможно, что люди с отрицательным результатом станут положительными в течение недели. Не исключено, что есть игроки с отрицательным результатом, которые несут коронавирус. Но поскольку передача вируса свежая, он еще не распространился так быстро, и тесты показывают отрицательный результат. Таким образом, вся команда сейчас на карантине и не может играть против Швейцарии", - отметил врач.

"Должна ли вся украинская делегация оставаться в отеле Люцерна в течение 10 дней? Нет, не обязательно. При определенных условиях есть возможность покинуть отель и отправиться домой. Теоретически Украина могла бы сыграть со Швейцарией составом U-21, но это должна решать УЕФА . Понятно, что нынешней команде не разрешено выступать в Люцерне. Такое принято решение.

Медицинские факты понятны. Я стою за это решение на 100 процентов. Конечно, я бы предпочел, чтобы эта игра могла состояться, и Швейцария могла бы получить три очка обычным способом. Я говорю это сейчас как частное лицо, но с позиции врача кантона - эти обстоятельства совсем неуместны. Я сам играл в футбол, но на меня это не должно влиять эмоционально. Это вопрос здоровья", - подытожил Харстолл.