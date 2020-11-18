Власти Швейцарии отправили всю сборную Украины по футболу на карантин, матч Лиги Наций отменен

Из-за массовых случаев инфицирования коронавирусом в стане национальной сборной Украины по футболу власти Швейцарии приняли решение отправить всю делегацию сборной на карантин. Матч Лиги Наций УЕФА между сборными Украины и Швейцарии отменен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Украинской ассоциации футбола.

УЕФА сообщила Украинской ассоциации футбола, что “в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария – Украина не может произойти”.

Отмечается, что и УЕФА , и Украинская ассоциация футбола, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру.

Согласно сообщению, решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА .

Также пресс-служба УЕФА сообщала , что утром в расположении сборной Украины было проведено ПЦР-тестирование. Положительными оказались четыре теста – игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового. Кроме того, инфицированные Макаренко, Соболь и Резник уже находились на самоизоляции в своем гостиничном номере.

При этом отмечается, что остается невыясненной ситуация с тремя представителями “Шахтера” – Кривцова, Мораеса и Баштового.

“Ситуация уточняется с учетом того, что все трое совсем недавно переболели коронавирусом, и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент”, – сказано в сообщении.

Согласно сообщению, УЕФА приняла во внимание этот факт и допускала Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти Швейцарии запретили участие игроков в командных событиях.

Ожидая окончательного решения, сборная Украины выехала на утреннюю тренировку, которое началось в 11.00 по европейскому времени на поле стадиона клуба FC Kickers Luzern, без Кривцова, Мораеса и Малиновского.

Напомним, что 31 октября стало известно, что коронавирус был обнаружен у вратаря киевского “Динамо” Дениса Бойко. 26 октября, перед выездом на матч Лиги чемпионов с “Ференцварошем”, положительными оказались повторные тесты на COVID-19 у еще одного динамовского вратаря Георгия Бущана, защитника Виталия Миколенко, а также тренера “Динамо” по физподготовке Виталия Кулыбы.

Позднее, перед вылетом команды на матч против испанской “Барселоны” в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, тестирование на коронавирус показало положительный результат еще у нескольких футболистов и сотрудников футбольного клуба “Динамо”

Фото: пресс-служба УАФ.