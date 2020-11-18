Официально: матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен. Футбол

На таком решении настаивал кантон Люцерн.

Официально: матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен
Збірна України
Фото: УАФ

Матч последнего тура Лиги наций Швейцария - Украина был отменен из-за вспышки коронавируса в стане украинской команды, сообщает официальный сайт УАФ.

О таком решении Украинской федерации сообщил УЕФА.

Дело в том, что департамент здравоохранения кантона Люцерн, где должен был пройти поединок, несколько часов назад отправил всю украинскую делегацию на карантин из-за новых случаев заражения - положительные результаты теста на COVID-19 получили Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес.

Это сделало невозможным проведение встречи.

При этом отмечается, что и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению матча, но запрет местных властей не позволяет командам выйти на поле. Решение о дальнейшей судьбе поединка примет УЕФА.

Напомним, за день до поединка болезнь обнаружили еще у Дмитрия Ризныка, Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко.

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