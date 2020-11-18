Побит мировой рекорд на 100-метровке комплексным плаванием

Калеб Дрессел - новый обладатель мирового достижения.

Побит мировой рекорд на 100-метровке комплексным плаванием
Калеб Дрессел
Фото: SwimmingWorld

Двукратный олимпийский чемпион 2016 года в эстафете Калеб Дрессел побил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаванием на короткой воде. Заплыв состоялся в полуфинале этапа Международной плавательной лиги в Будапеште.

24-летний американец показал результат 49,88 сек. и стал первым в истории, кто выплыл из 50 секунд. Ранее мировой рекорд принадлежал россиянину Владимиру Морозову (50,26).

Отметим, что Дресселу, который специализируется на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и баттерфляем, принадлежат еще шесть мировых рекордов (два в эстафете).

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