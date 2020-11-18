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2020-11-18
Побит мировой рекорд на 100-метровке комплексным плаванием
Калеб Дрессел - новый обладатель мирового достижения.
Калеб Дрессел
Фото: SwimmingWorld
Двукратный олимпийский чемпион 2016 года в эстафете Калеб Дрессел побил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаванием на короткой воде. Заплыв состоялся в полуфинале этапа Международной плавательной лиги в Будапеште.
24-летний американец показал результат 49,88 сек. и стал первым в истории, кто выплыл из 50 секунд. Ранее мировой рекорд принадлежал россиянину Владимиру Морозову (50,26).
Отметим, что Дресселу, который специализируется на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и баттерфляем, принадлежат еще шесть мировых рекордов (два в эстафете).