Экс-игрок "МанЮнайтед" и "МанСити" установил антирекорд чемпионата Аргентины, получив горчичник уже на 3-й секунде матча. Футбол
Тевес был слишком агрессивен
Чемпионат Аргентины по футболу постепенно набирает обороты. Накануне стартовал третий тур.
В частности, на стадионе "Альберто Хосе Армандо" в Буэнос-Айресе "Бока Хуниорс" принимала "Тальерес Кордобу".
Поединок получился достаточно динамичным и завершился победой гостей - 1:0.
Отметим, что динамизма противостоянию добавил эпизод на 3-й секунде поединка.
Во время розыгрыша мяча футболистами "Тальерес" из центра поля форвард хозяев Карлос Тевес слишком агрессивно отбирал мяч и шипами въехал в икроножную мышцу Томасу Почеттино. Рефери без раздумий показал 36-летнему экс-игроку "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентуса" желтую карточку.
Так Тевес установил новый рекорд в чемпионате Аргентины за самое быстрое предупреждение.
Напомним, что этим летом Карлос продлил контракт с клубом.