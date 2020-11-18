Экс-игрок "МанЮнайтед" и "МанСити" установил антирекорд чемпионата Аргентины, получив горчичник уже на 3-й секунде матча. Футбол

Тевес был слишком агрессивен

Чемпионат Аргентины по футболу постепенно набирает обороты. Накануне стартовал третий тур.

В частности, на стадионе "Альберто Хосе Армандо" в Буэнос-Айресе "Бока Хуниорс" принимала "Тальерес Кордобу".

Поединок получился достаточно динамичным и завершился победой гостей - 1:0.

Отметим, что динамизма противостоянию добавил эпизод на 3-й секунде поединка.

Во время розыгрыша мяча футболистами "Тальерес" из центра поля форвард хозяев Карлос Тевес слишком агрессивно отбирал мяч и шипами въехал в икроножную мышцу Томасу Почеттино. Рефери без раздумий показал 36-летнему экс-игроку "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентуса" желтую карточку.

Так Тевес установил новый рекорд в чемпионате Аргентины за самое быстрое предупреждение.

Напомним, что этим летом Карлос продлил контракт с клубом.