Организаторы отказали Шевченко в проведении предматчевой пресс-конференции

Швейцарские организаторы перестраховались.

Организаторы отказали Шевченко в проведении предматчевой пресс-конференции
Андрій Шевченко
Фото: УАФ

Сегодня в Люцерне состоится заключительный для сборной Украины матч группового этапа Лиги наций.

От поединка со Швейцарией будет зависеть перспектива "сине-желтых" относительно выступления в элитном дивизионе турнира в следующем розыгрыше.

Накануне поединка должна была состояться традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Однако по той причине, что в лагере нашей команды выявлены три новых случая коронавируса, организаторы не разрешили проводить встречу с прессой на стадионе, а перенесли ее в отель.

По техническим причинам задать вопросы журналисты так и не смогли. У представителей СМИ были проблемы со входом в трансляцию Zoom, а в YouTube отсутствовал звук.

Начало поединка Швейцария - Украина - в 21:45.

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