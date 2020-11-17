В матче Первой лиги полиция дубинками прекратила хулиганство фанатов. Футбол

Поединок "Верес" - "Волынь" запомнится не только игрой.

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В матче 13-го тура Первой лиги встречались принципиальные соперники - "Верес" принимал "Волынь".

Дисквалификация наставника хозяев Юрия Вирта не снижала градус напряжения. В таких условиях футболисты не могли играть пресно.

Действительно, в Млинове обеими командами был продемонстрирован очень насыщенный и интенсивный футбол. Настоящий бой в настоящем дерби, в котором было и удаление, и незабитый пенальти.

В итоге верх одержал "Верес" - 2:0.

Под стать командам жесткий поединок устроили и фаны "Волыни" с местными полицейскими.

Под занавес встречи болельщики "Волыни" зажгли файеры и бросились на поле. При этом стюарды даже не пытались прекратить хулиганство. Шанс показать себя во всей красе получили правоохранители. Представители полиции при задержании использовали весь свой арсенал, включая резиновые дубинки.

Футболисты пытались заступиться за своих фанов, но правоохранители решили самостоятельно ликвидировать инцидент.

Добавим, что в турнирной таблице команды набрали по 21 очку и делят 3-4 место. А лидирует "Черноморец" - одесситы набрали 27 очков.