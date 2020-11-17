Украинец снова стал самым сильным человеком планеты
Алексей Новиков получил престижный титул мирового стронгмена.
Украинец Алексей Новиков стал сильнейшим человеком планеты - World Strongest Man - выиграв пятидневные соревнования, которые прошли в американском городе Брадентон (Флорида), сообщает sport.ua.
Самый престижный титул мирового стронгмена наш соотечественник получил впервые со времен владения этим званием Василием Вирастюком (2004 и 2007 годы).
К главному турниру сезона пробились 25 стронгменов, среди которых Новиков был единственным украинцем. На первом этапе киевлянин победил в одной из пяти отборочных групп, в каждой из которых было по пять участников. В финал, который длился два дня, вышло 10 атлетов.
Новиков захватил лидерство уже в первый день решающей части турнира, установив мировой рекорд в тяге - 537,5 кг.
Второе место занял британец Том Столтмен, третьим стал канадец Жан-Франсуа Карон.
Теперь в Украине возникла уникальная ситуация - самый сильный человек планеты и самый сильный человек Украины - два разных спортсмена.