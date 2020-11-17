Украинец снова стал самым сильным человеком планеты

Алексей Новиков получил престижный титул мирового стронгмена.

Фото: sport.ua

Украинец Алексей Новиков стал сильнейшим человеком планеты - World Strongest Man - выиграв пятидневные соревнования, которые прошли в американском городе Брадентон (Флорида), сообщает sport.ua.

Самый престижный титул мирового стронгмена наш соотечественник получил впервые со времен владения этим званием Василием Вирастюком (2004 и 2007 годы).

К главному турниру сезона пробились 25 стронгменов, среди которых Новиков был единственным украинцем. На первом этапе киевлянин победил в одной из пяти отборочных групп, в каждой из которых было по пять участников. В финал, который длился два дня, вышло 10 атлетов.

Новиков захватил лидерство уже в первый день решающей части турнира, установив мировой рекорд в тяге - 537,5 кг.

Фото: sport.ua
Во второй день финала украинец продолжил демонстрировать высокую стабильность в результатах, чем обеспечил себе титул World Strongest Man, став в свои 24 года самым молодым атлетом в мире, который получил этот титул.

Второе место занял британец Том Столтмен, третьим стал канадец Жан-Франсуа Карон.

Фото: sport.ua
Напомним, что всего два месяца назад в упорной борьбе с Павлом Кордиякой Алексей потерял титул Самого сильного украинца, которым владел 4 года подряд.

Теперь в Украине возникла уникальная ситуация - самый сильный человек планеты и самый сильный человек Украины - два разных спортсмена.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МОЗ сделало из карантина выходного дня исключение для футбольных соревнованийМОЗ сделало из карантина выходного дня исключение для футбольных соревнований
Украинский клуб сняли с еврокубковУкраинский клуб сняли с еврокубков
Главный тренер "Шахтера" дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионовГлавный тренер "Шахтера" дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов
ЛГБТ-организация стала стратегическим партнером "Манчестер Юнайтед". ФутболЛГБТ-организация стала стратегическим партнером "Манчестер Юнайтед". Футбол
Турецкий гранд начал переговоры с "Вест Хэмом" о трансфере Ярмоленко. ФутболТурецкий гранд начал переговоры с "Вест Хэмом" о трансфере Ярмоленко. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира Формулы-1Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира Формулы-1
Украинец Амосов очередной победой улучшил выдающуюся статистику в смешанных единоборствахУкраинец Амосов очередной победой улучшил выдающуюся статистику в смешанных единоборствах
Стали известны составы всех групп Евро-2020. ФутболСтали известны составы всех групп Евро-2020. Футбол
ЛГБТ-организация стала стратегическим партнером "Манчестер Юнайтед". ФутболЛГБТ-организация стала стратегическим партнером "Манчестер Юнайтед". Футбол
После матча с "Зарей" в Запорожье в Лиге Европы еще один украинец в составе АЕК заразился коронавирусомПосле матча с "Зарей" в Запорожье в Лиге Европы еще один украинец в составе АЕК заразился коронавирусом
Украинец Аникеев стал чемпионом мира по международным шашкам в рапидеУкраинец Аникеев стал чемпионом мира по международным шашкам в рапиде
Через 9 лет сборная Украины по биатлону стала вице-чемпионом мираЧерез 9 лет сборная Украины по биатлону стала вице-чемпионом мира
Серия А снова запретила болельщикам посещать матчиСерия А снова запретила болельщикам посещать матчи
"Кременчуг" в драматичной борьбе впервые в истории стал чемпионом УХЛ"Кременчуг" в драматичной борьбе впервые в истории стал чемпионом УХЛ
Зинченко стал лицом рекламной кампании "Манчестер Сити" в Лиге чемпионовЗинченко стал лицом рекламной кампании "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
Последние новости
Подгружаем последние новости