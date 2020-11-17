Пресс-секретарь сборной Украины раскритиковал эвакуацию игроков "Динамо" из Германии, организованную клубом. Футбол

Александр Гливинский прокомментировал отъезд динамовцев из Лейпцига.

Пресс-секретарь сборной Украины раскритиковал эвакуацию игроков "Динамо" из Германии, организованную клубом
Олександр Гливинський
Фото: sport.1tv.com.ua

Перед матчем Лиги наций против Германии (1:3) четыре игрока сборной Украины и один менеджер сдали положительные тесты на коронавирус. Среди зараженных оказались Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук (оба - "Динамо"), Виктор Коваленко ("Шахтер") и менеджер Вадим Комардин.

Чтобы доставить футболистов в Киев, УАФ дождалась специального разрешения от властей Лейпцига и заказала борт. Однако руководство "Динамо" взялось эвакуировать своих игроков и менеджера самостоятельно, поэтому они уже в ночь с субботы на воскресенье улетели в Киев.

Коваленко отправился в Украину самолетом от УАФ утром в воскресенье, как и Ярмоленко - в Лондон. Последнего эвакуировал лондонский клуб.

Эту ситуацию прокомментировал пресс-секретарь сборной Александр Гливинский. Он критически высказался о действиях "Динамо".

"История с организацией чартера для инфицированных игроков национальной команды Украины уже стала детективной из-за домыслов и искажения информации со стороны одного из клубов, который делегировал ребят в сборную", - цитирует Гливинского isport.ua, который ссылается на страницу пресс-секретаря в Facebook.

"На самом деле, все было сделано оперативно и четко - и разрешение УАФ получила от немецкой стороны на эвакуацию инфицированных сборников (так как в противном случае ребятам "светили" две недели в изоляции на чужой территории), и специальный борт (большой - на 180 мест, с соблюдением Европейского медицинского протокола) организован на первую половину дня 15 ноября, чтобы ребята спокойно утром встали и вылетели в Киев. Для чего "подрывать" трех динамовцев ночью и тянуть их в ночной аэропорт и объявлять псевдооперацию "экстренная эвакуация"?" - спрашивает представитель сборной.

"Чтобы показать собственную значимость или чтобы поставить под сомнение профессионализм людей, которые работают в сборной? Не удастся. За 10 лет работы в национальной команде могу утверждать, что в настоящее время в сборной работает команда профессионалов высокого качества. А вот такие странные шаги только могут нарушить сплоченную, сконцентрированную и мотивированную атмосферу, которая существует в лагере сине-желтых. Без разделения на клубы и клубные интересы. Могут, но, уверен, не нарушат, потому что ребята во время сборов живут как одна семья. И спокойно полетели бы домой вместе", - убежден Гливинский.

"Сегодня в первой половине дня Андрей Ярмоленко и Виктор Коваленко спокойно прилетели в Лондон и Киев соответственно - все было согласованно и четко. Надеюсь, что и у динамовцев полет прошел нормально. Вопрос только - для чего была вся эта спешка", - написал в заключение пресс-секретарь сборной.

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