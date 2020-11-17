В Лиге наций забили гол во время розыгрыша мяча с центра поля

В 5-м туре Лиги наций в группе С4 встречались сборные Албании и Казахстана.

Матч завершился в пользу балканской команды - 3:1.

На 23-й минуте албанцы забили второй гол в ворота гостей и повели 2:0.

При этом казахстанская команда решила нетрадиционно разыграть мяч из центрального круга. Партнер сделал короткий пас на полузащитника Айболя Абикена, который запустил мяч за шиворот голкиперу албанской сборной, который, видимо, еще находился в эйфории от второго гола своей команды - 2:1.

Перед последним туром лидерство в группе удерживает сборная Беларуси. На два очка отстают албанцы. 18 ноября в очном противостоянии в Тиране определится победитель группы С4.