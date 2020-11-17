Олимпиаду-2021 в Токио решили больше не переносить

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, состоятся в назначенное время.

Об этом договорились глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Йосихиде Суга, передает Deutsche Welle.

Японский премьер выразил уверенность, что игры пройдут следующим летом в столице Японии "как доказательство того, что человечество победило вирус".

Бах поблагодарил за усилия и отметил, что спортивный праздник станет символом солидарности. "Вместе мы сможем сделать эти Олимпийские игры и Олимпийский огонь светом в конце тоннеля", - добавил глава МОК.

По данным агентства Kyodo, МОК собирается помочь обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и гостей Олимпиады.

Напомним, Олимпийские игры должны были начаться 24 июля, но несколько стран предупредили, что не отправят своих спортсменов на соревнования, если они пройдут в указанные сроки. Среди них - Канада и Австралия. В марте было решено перенести Игры на 2021 год.

В октябре МОК сообщил, что провел онлайн-сессии с более чем 200 организациями по поводу проведения Олимпийских игр 2020 года и заверил всех участников конференций в том, что ОИ в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.