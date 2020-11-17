Украинская биатлонистка попала в ДТП и сломала позвоночник

Спортсменка перенесла операцию и не чувствует ног.

Многократный призер чемпионатов Украины и других национальных турниров среди девушек биатлонистка Алина Мирошниченко попала в аварию, в результате которой получила серьезную травму - перелом позвоночника.

Об этом сообщила призер Олимпийских игр и вице-президент "ДЮФШ Европа Прилуки" Валентина Цербе-Несина в Facebook.

19-летняя девушка находилась на пассажирском сиденье, когда автомобиль в селе Токари Сумской области перевернулся и протаранил забор. Водитель не пострадал.

У спортсменки был диагностирован перелом позвоночника, в связи с чем ей провели операцию. Девушка все еще не чувствует ног.

Эта авария может поставить крест на ее спортивной карьере.

Сейчас семья биатлонистки собирает деньги на реабилитацию девушки.