Украина завоевала пятую медаль на чемпионате Европы по велотреку

И снова "бронза".

На чемпионате Европы по велотреку, который проходит в болгарском Пловдиве, в третий соревновательный день сборная Украины снова завоевала бронзовую медаль.

Елена Старикова заняла третье место в спринте.

Украинка проиграла только россиянкам Анастасии Войновой и Дарье Шмелевой.

Для Украины медаль Елены стала пятой на нынешнем чемпионате Европы. Всего в копилке нашей сборной 4 бронзы и одно серебро.