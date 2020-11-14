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2020-11-14
Украина завоевала пятую медаль на чемпионате Европы по велотреку
И снова "бронза".
Олена Старікова
Фото: galinfo.com.ua
На чемпионате Европы по велотреку, который проходит в болгарском Пловдиве, в третий соревновательный день сборная Украины снова завоевала бронзовую медаль.
Елена Старикова заняла третье место в спринте.
Украинка проиграла только россиянкам Анастасии Войновой и Дарье Шмелевой.
Для Украины медаль Елены стала пятой на нынешнем чемпионате Европы. Всего в копилке нашей сборной 4 бронзы и одно серебро.