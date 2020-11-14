Мбаппе выставил ПСЖ единственное условие при лонгировании контракта

Килиан готов заключить новый контракт с ПСЖ

Мбаппе выставил ПСЖ единственное условие при лонгировании контракта
Кіліан Мбаппе
Фото: ESPN

Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе готов подписать новый контракт с клубом при выполнении определенных условий.

21-летний чемпион мира-2018 настаивает на включении в новое соглашение пункта о фиксированной сумме клаусулы, сообщает AS. Если такой пункт появится в контракте, то сумма отступных будет приближена к € 222 млн.

Отмечается, что Мбаппе уже отклонил три предложения чемпионов Франции и рассматривает возможность перехода в другую команду будущим летом.

Мбаппе подписал постоянный контракт с ПСЖ в 2018 году. Парижскому клубу пришлось заплатить "Монако" € 180 млн.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

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