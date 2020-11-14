Главный тренер "Шахтера" дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов

Кроме этого наказания, донецкий клуб заплатит 20 тысяч евро штрафа.

Главный тренер "Шахтера" дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов
Луїш Каштру
Фото: "Шахтар"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру получил одноматчевую дисквалификацию в матче Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Организация признала португальского специалиста виновным в задержке матча второго тура ЛЧ против "Интера" (0: 0).

В связи с тем, что Каштру уже был дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком в один год за аналогичное нарушение перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в августе, УЕФА не стал наказывать главного тренера "Шахтера" условно.

Также Каштру обязан выплатить 5 тыс. евро штрафа, а "Шахтер" - 15 тыс. евро.

Таким образом, наставник "горняков" не сможет присутствовать на поединке группового этапа ЛЧ против "Боруссии" М., который пройдет 25 ноября в Германии.

После трех туров "Шахтер" идет на втором месте в своей группе ЛЧ, уступая 1 очко лидирующей "Боруссии".

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