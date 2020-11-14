Главный тренер "Шахтера" дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов

Кроме этого наказания, донецкий клуб заплатит 20 тысяч евро штрафа.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру получил одноматчевую дисквалификацию в матче Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА .

Организация признала португальского специалиста виновным в задержке матча второго тура ЛЧ против "Интера" (0: 0).

В связи с тем, что Каштру уже был дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком в один год за аналогичное нарушение перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в августе, УЕФА не стал наказывать главного тренера "Шахтера" условно.

Также Каштру обязан выплатить 5 тыс. евро штрафа, а "Шахтер" - 15 тыс. евро.

Таким образом, наставник "горняков" не сможет присутствовать на поединке группового этапа ЛЧ против "Боруссии" М., который пройдет 25 ноября в Германии.

После трех туров "Шахтер" идет на втором месте в своей группе ЛЧ, уступая 1 очко лидирующей "Боруссии".