Украинец Амосов очередной победой улучшил выдающуюся статистику в смешанных единоборствах

Ярослав стал победителем на турнире Bellator 252.

Украинец Амосов очередной победой улучшил выдающуюся статистику в смешанных единоборствах
Ярослав Амосов
Фото: Bellator

Накануне украинский полусредневес Ярослав Амосов (25-0) в трудном поединке победил американца Логана Сторли (11-1) раздельным решением судей на турнире Bellator 252, который проводился на Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Первый раунд получился равным - с небольшим перевесом украинца, второй Амосов забрал, а вот третий остался за Сторли - украинцу пришлось отчаянно защищаться в партере. Сторли едва не провел удушающий прием.

Решение судей: 28-29, 29-28, 29-28.

Теперь на счету 27-летнего Амосова 25 побед и 0 поражений в ММА (6-0 в Bellator). Учитывая то, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) объявил о завершении карьеры, среди действующих бойцов нет никого, чья статистика была бы лучше, чем у Ярослава. За ним следуют Исраэль Адесанья (Нигерия/Новая Зеландия) и Хусейн Асхабов (Люксембург), у которых по 20 побед и ни одного поражения.

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