Джошуа намерен откупиться от Усика, чтобы провести бой с Фьюри, - промоутер

Украинца не устраивает такой вариант.

Джошуа намерен откупиться от Усика, чтобы провести бой с Фьюри, - промоутер
Ентоні Джошуа і Едді Гірн
Фото: boxingscene.com

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (18-0, 13 КО) является обязательным претендентом на чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBO, которым владеет Энтони Джошуа.

При этом украинец требует от британца провести с ним поединок.

Однако в планах Джошуа - бой за звание абсолютного чемпиона с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Поэтому Энтони пытается отстраниться от поединка с Усиком.

И промоутер британца Эдди Хирн оптимистично настроен на развитие такого сценария.

"Джошуа нужно победить Пулева. Если он выиграет, то 2021 году мы идем на объединение титулов в бою с Тайсоном Фьюри. Но уже готов Усик, который заявляет, что после Пулева на Джошуа выходит он", - цитирует Хирна Sky Sports.

"Будем договариваться. Будем вести переговоры с организациями, с боксером. Надеюсь, мы решим проблему", - добавил Хирн.

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