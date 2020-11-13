Украина пополнила копилку медалей на чемпионате Европы по велотреку

На чемпионате Европы по велотреку, проходящем в болгарском Пловдиве, во второй соревновательный день сборная Украины снова завоевала две медали.

Однако кроме "бронзы" наши спортсмены завоевали и "серебро".

Фото: twitter.com/uec_cycling Роман Гладыш

В скретче среди мужчин Роман Гладыш пропустил вперед только португальца Юри Лейтао и занял второе место.

Еще одна медаль досталась Украине в женской гонке преследования, где наш квартет показал третий результат, выиграв бронзовые награды. Анна Нагорная, Татьяна Климченко, Виктория Бондарь и Юлия Бирюкова пропустили вперед команды из Италии и Великобритании.

Фото: Dario Belingheri, UEC

Напомним, что в первый соревновательный день Украина завоевала две бронзовые награды.